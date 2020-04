Crysis Remastered est confirmé.



Nous avons précédemment signalé la possibilité de sortie du nouveau jeu Crysis sous la forme d'un remasterisation d'un jeu plus ancien, ce qui signifie que les développeurs d'EA et de Crytek ont pris un jeu sortant et mis à jour son moteur pour prendre en charge quelques-uns des accessoires modernes et graphiques. comme le lancer de rayons et les textures 4K.



Cependant, il semble que ce rapport ne soit pas qu'une rumeur et la collaboration Crytek/EA est en train de lire un nouveau jeu Crysis Remastered. Le site officiel de Crysis montrait une image du jeu remasterisé avec les plates-formes sur lesquelles il sera pris en charge.



Lorsque vous accédez à une partie de la politique en matière de cookies du site Web, vous pouvez facilement voir une partie du site Web destinée à présenter le jeu Crysis Remastered. Il a été retiré il y a quelques instants, cependant, grâce à l'utilisateur Twitter Metalfy (@ Metalfy4), une vidéo montre à quel point il était facile d'accéder au site Web.















Présentant le jeu, le site Web montrait que le jeu allait être pris en charge sur un certain nombre de plates-formes telles que le PC ordinaire, la PS4, la Xbox One et peut-être la plus intéressante - la Nintendo Switch. Une personne sur r/Crysis a trouvé la citation suivante sur le site Web : "Des créateurs de Far Cry, Hunt : Showdown et CRYENGINE, Crysis offre aux fans de tir à la première personne le gameplay le plus beau, évolué et innovant, permettant aux joueurs de s'adapter en temps réel pour survivre.



Crysis Remastered apporte de nouvelles fonctionnalités graphiques, des textures de haute qualité et la solution native CRYENGINE de détection de rayons indépendante du matériel et des API pour PC, PlayStation, Xbox et - pour la toute première fois - Nintendo Switch . " En voyant cela, il sera intéressant de voir comment le Crytek prévoit de retirer le port Nintendo Switch, étant donné qu'il a un matériel relativement faible. Néanmoins, la question reste de savoir quelle version du jeu Crysis sera remasterisée et quand le jeu sera réellement lancé.



VIDEOCARDZ