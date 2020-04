TECHPOWERUP nous propose le test du : Thermaltake Level 20 RGB.



Notre premier examen du clavier Thermaltake portait sur le clavier Level 20 GT RGB plus tôt cette année, et il faisait partie de l'entreprise de Tt pour présenter sa marque Level 20 sur différents segments de produits, y compris les étuis avec lesquels il avait initialement commencé. Dans cette revue même, j'ai fait une brève comparaison avec les offres non GT, qui sont plus élevées que la hiérarchie de la société. Aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil au clavier de jeu RVB Thermaltake niveau 20, et merci encore à Thermaltake d'avoir envoyé un échantillon de revue à TechPowerUp.







La série Tt Level 20 a toujours fait une déclaration sur la grande rigidité structurelle audacieuse via des panneaux en aluminium épais, ce qui est également le cas avec le clavier Level 20 RGB. En effet, l'une des plus grandes caractéristiques marketing ici, comme avec le clavier Level 20 GT auparavant, est l'utilisation d'un cadre en aluminium de 2 mm d'épaisseur qui pose en évidence la base pour le reste du clavier, ce qui est du plus grand côté de la moyenne pour même des claviers de taille normale.



Nous voyons des commandes de volume et de média dédiées, ainsi qu'un rétro-éclairage RVB. Il y a plus de choses ici, même par rapport au Level 20 GT, avec une bande LED RGB au milieu du clavier, par exemple, et nous couvrirons tout cela dans les pages suivantes, mais commençons par regarder les spécifications dans Le tableau ci-dessous.



Voici la fiche technique :







