COUGAR lance le canapé Ranger Gaming pour un confort de jeu royal.



COUGAR a annoncé aujourd'hui la sortie d'un canapé de style gaming (et oui, vous pouvez maintenant croire que ce n'est pas une faute de frappe ou cet éditeur mélangeant simplement des concepts de meubles de maison dans sa tête). Le Ranger a été conçu, selon COUGAR, pour les jeux sur smartphone et console, et dispose d'un mécanisme inclinable (95º à 160º) qui vous permet de faire une sieste rapide pendant que vos coéquipiers font tout le travail à travers ce raid ou ce donjon embêtant que vous '' Je suis déjà allé encore et encore. Dans ce fauteuil, vous êtes une royauté, après tout.















Le cadre est sûrement en acier forgé viking (COUGAR ne mentionne que l'acier, ce qui est sûrement un oubli technique de quelqu'un ayant écrit la description dans un canapé autre que le Ranger). Le matériau est un cuir céleste respirant de haute qualité avec un véritable motif taille diamant. Il y a un soutien lombaire, un appui-tête et un repose-pieds.



Malheureusement, il n'y a pas de support pour ce whisky single malt de 12 ans que vous avez économisé pour une telle opportunité de jeu, ce qui semble être une légère erreur. Ce Ranger ne présente pas la mobilité habituelle associée à cette classe de jeu particulière, cependant : à 700 mm de largeur, 980 mm de profondeur, 1025 mm de hauteur et 31 kg de masse pure et confortable, il ne sera pas un bon compagnon pour votre portefeuille (frais de port) ou un accessoire pour prouver votre suprématie au combat, à porter par une page. Une garantie d'un an et une date d'expédition du 22 avril ont été accordées, et le Ranger devrait être disponible pour 280 $.



COUGAR GAMING