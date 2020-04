MSI lance le PC de jeu Trident 3 Arctic.



MSI a publié aujourd'hui une autre version de ses PC de jeu Trident, un PC de petit format conçu pour servir de station de jeu et de centre de divertissement grand public. Le Trident 3 Arctic présente un design tout blanc dans un boîtier capable d'une installation horizontale ou verticale. Le système intègre un processeur Intel Core i7-9700F (jusqu'à 4,7 GHz, bien que cela ne soit probablement pas possible dans ce petit boîtier) associé à une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER (donc pas de raytracing et de jeux 1440p limités, les gens).











Ces composants sont complétés par une carte mère basée sur Intel H310C, 16 Go de mémoire DDR4 2 666 MHz, un SSD NVMe de 512 Go et un disque dur de 1 To. En termes de connectivité, nous examinons 1x USB 3.2 Gen.1 Type-C, 2x USB-C Type-A, 1x HDMI (uniquement pour l'entrée VR-LINK), et des connecteurs pour casque et micro.



À l'arrière, nous examinons 2x HDMI, 1x HDMI pour VR Link, 1x DVI-D, 2x DisplayPort, Ethernet, 1x USB3.2 Gen.1 Type-A, 4x USB 2.0 et divers connecteurs audio. Les protocoles sans fil sont couverts par la prise en charge du LAN sans fil 802.11ac et de Bluetooth 4.2. Les dimensions sont fixées à 97,56 mm d'épaisseur, 251,35 mm de profondeur, 353,73 mm de hauteur et 3,17 kg de masse.



TECHPOWERUP