AMD prépare les processeurs AM4 quadricœurs Ryzen 3 basés sur «Zen 2».



AMD prépare une nouvelle gamme de processeurs de bureau AM4 à socket Ryzen 3 pour renforcer sa compétitivité par rapport à la prochaine famille de processeurs Core i3 de 10e génération, selon les détails OPN mis au jour par @momomo_us. La nouvelle gamme de processeurs devrait être basée sur le MCM "Matisse", configuré avec un chiplet "Zen 2" qui a une configuration CPU quad-core. Au sein du chiplet, AMD semble atteindre 4 cœurs en désactivant complètement l'un des deux CCX, au lieu de prendre la route de configuration CCX 2 + 2 cœurs. Un seul CCX avec ses 16 Mo de cache L3 et 2 Mo de cache L2 (4x 512 Ko) s'ajoutent aux 18 Mo de "cache total" du processeur.







Parmi les deux références existantes sont le Ryzen 3 3100 (OPN: 100-000000284) et le Ryzen 3 3300X (OPN: 100-000000159). Les deux sont des composants à 4 cœurs/8 threads avec 18 Mo de cache total et 65 W TDP. Le 3100 est cadencé jusqu'à 3,90 GHz et le 3300X jusqu'à 4,30 GHz. Il reste à voir si AMD permet des fonctionnalités telles que PCI-Express gen 4.0 et si le 3100 a un multiplicateur déverrouillé.



La décision d'AMD d'introduire les pièces Ryzen 3 «Matisse» semble être rendue nécessaire par le Core i3 d'Intel de 10e génération. Intel configure ses prochaines puces de segment de valeur à 4 cœurs / 8 threads à des prix inférieurs à 160 $. AMD propose des pièces de la série Ryzen 5 et Ryzen 3 de l'ancienne génération à ces prix, mais ne fait défaut sur aucun produit de la génération actuelle.



Un domaine où la 10e génération de Core i3 one-ups Ryzen 3 "Matisse" est les graphiques intégrés. Là encore, Intel est susceptible d'avoir des SKU "F" de pièces Core i3 avec des iGPU désactivés, destinés aux PC de jeu. C'est ce que AMD semble vouloir, pour établir le prochain roi des PC de jeu à faible coût.



