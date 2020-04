Creative nous propose une nouvelle carte son : La Sound BlasterX AE-5 Plus.



Creative a déployé la Sound BlasterX AE-5 Plus, une carte son interne discrète avec interface PCIe. La carte est une avancée par rapport au Sound BlasterX AE-5 et est positionnée sous l'AE-7 que la société a fait ses débuts en juin 2019.







Le nouvel AE-5 Plus utilise le même processeur audio Sound Core 3D que le reste de la série AE. , mais avec un ESS Sabre Ultra DAC repris de l'AE-5, qui offre 122 dB SNR, une résolution sonore de 32 bits 384 kHz et une distorsion harmonique totale de 0,00032%.







Tout comme l'AE-5, il manque des OPAMP remplaçables par l'utilisateur. Ce qui distingue l'AE-5 Plus, c'est la prise en charge du codage Dolby Digital Live et DTS, tout comme l'AE-7 et AE-9, ce qui manque à l'AE-5 d'origine.







Il ne vient également que dans une palette de couleurs noire, contrairement à l'AE-5. La société n'a pas révélé de prix, bien que nous nous attendions à ce qu'il soit environ 10 à 15% plus cher que le 149 $ AE-5.



TECHPOWERUP