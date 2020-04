ASRock lance les cartes graphiques Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G.



ASRock, le premier fabricant mondial de cartes mères, de cartes graphiques et de PC à faible encombrement, lance la série Challenger - la carte graphique Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G. La carte graphique est alimentée par l'architecture RDNA 7 nm AMD avancée, dispose de nouvelles unités de calcul offrant des performances incroyables et est optimisée pour de meilleurs effets visuels tels que l'éclairage volumétrique, les effets de flou, la profondeur de champ et la hiérarchie de cache à plusieurs niveaux pour une latence réduite et jeu très réactif.







La carte graphique Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G fait passer les jeux 1080p au niveau supérieur, offrant des jeux AAA ultra-réactifs et haute fidélité jusqu'à 60 FPS et des jeux e-Sports jusqu'à 90 FPS. Le Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G est équipé de jusqu'à 8 Go de mémoire haute vitesse GDDR6 et de la prise en charge PCI Express 4.0 pour des performances de jeu maximales, une efficacité énergétique exceptionnelle et une valeur exceptionnelle.



Basée sur l'architecture RDNA, la carte graphique Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G fournit une horloge GPU de base/jeu/boost à 1607/1717/1845 MHz. De plus, les technologies Radeon Image Sharpening, FidelityFX, Radeon Anti-Lag et Radeon FreeSync offrent des performances maximales et des expériences de jeu améliorées.



ASROCK