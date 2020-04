Fuites de score de processeur Intel Core i7-1165G7 Tiger Lake-U de nouvelle génération.



Intel se prépare à lancer sa nouvelle génération de processeurs Tiger Lake-U basés sur le nouveau cœur Willow Cove, qui devrait apporter de gros gains d'IPC et de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Faisant partie de la 11e génération de CPU Core, ces processeurs devraient arriver au cours du deuxième semestre 2020, construits sur le processus de fabrication Intel 10 nm +.



Grâce à un disjoncteur matériel populaire @_rogame, nous avons trouvé un autre Tiger Lake-U dans la base de données de référence 3D Mark. Contrairement à la dernière fois où nous avons vu le Core i7-1185G7 d'Intel s'exécuter sur les tests 3D Mark, nous avons maintenant les résultats des tests de son frère - le Core i7-1165G7.







Du rapport 3D Mark, nous pouvons voir certains détails comme la fréquence de base du processeur, qui est de 2,8 GHz dans ce cas. C'est juste 200 MHz de moins que le précédent processeur Core i7-1185G7 qui a fui. La plate-forme utilisée pour tester le nouveau processeur Core i7-1165G7 fonctionnait sous Windows 10 et avait 16 Go de mémoire SODIMM DDR4. Les nouveaux résultats de 3D Mark semblent déjà prometteurs.



De la fuite précédente de Core i7-1185G7, nous avons vu que Tiger Lake CPU qui a réussi à marquer 2922 dans le test CPU, 1296 dans le test GPU et un score global de 1414. Cependant, ce nouveau CPU Core i7-1165G7 est un peu différent. Dans le test graphique, il marque 1150 points, tandis que le test CPU montre un impressionnant 4750 points.



Ce résultat Core i7-1165G7 est beaucoup plus élevé que le processeur Core i7-1185G7 plus puissant, ce qui est un peu étrange. Cela pourrait être attribué à une mémoire plus rapide, mais jusqu'à présent, nous ne savons pas. Cependant, le score global de l'i7-1165G7 est un peu inférieur à celui de l'i7 1185G7, avec 1297 points.



TWITTER (Rogame)