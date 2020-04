Les alimentations DC-DC SilentiumPC Vero L3 et M3 Bronze sont désormais disponibles.



Le fabricant européen de refroidisseurs de CPU et de boîtiers PC, SilentiumPC, présente ses séries d'alimentation mises à jour Vero L3 et Vero M3, qui sont maintenant disponibles sur le marché européen. La série Vero impressionne par sa fiabilité, son rendement élevé avec la certification bronze, ses longs câbles plats pour une gestion facile des câbles et la conception DC-DC.



Grâce à ces fonctionnalités et à la conception moderne et simple, les alimentations constituent la base parfaite pour des systèmes PC puissants. La série Vero L3 est disponible en variantes avec 500, 600 et 700 watts et la Vero M3 semi-modulaire en 600 et 700 watts. SilentiumPC accorde une garantie constructeur de trois ans pour cette série.







Fonctionnement silencieux



Le refroidissement actif et silencieux du bloc d'alimentation est assuré par le ventilateur de 120 mm préinstallé. Ce modèle de ventilateur est conçu pour assurer un fonctionnement silencieux de l'alimentation électrique grâce au roulement hydraulique fiable (HBS) et à la commande de ventilateur basée sur la température. La vitesse du ventilateur reste toujours inférieure à 1 000 tr/min jusqu'à une charge d'alimentation de 70% pour économiser de l'énergie et minimiser le son.







Câbles plats fixes ou semi-modulaires



Les modèles Vero L3 et M3 sont équipés de câbles plats flexibles. Cela les rend très faciles à acheminer, car ils sont plus étroits et plus flexibles que les faisceaux de câbles ordinaires. En plus de cela, ils sont moins évidents grâce aux câbles entièrement noirs ainsi qu'aux connecteurs.



Tous les câbles sont connectés en permanence au bloc d'alimentation pour les modèles Vero L3, tandis que les modèles Vero M3 sont équipés de câbles semi-modulaires, permettant de fixer uniquement les câbles nécessaires. SilentiumPC a ajusté la longueur du câble afin que les alimentations soient parfaitement adaptées à la plupart des systèmes PC.



