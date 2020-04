Lenovo devrait entrer sur le marché des cartes mères sous sa marque de jeux vidéo Legion.



Lenovo pourrait envisager de rejoindre ASUS, MSI, ASRock et bien d'autres sur le marché des cartes mères de jeux sous sa marque Legion, selon Guru3D. Des images ont fuité sur Weibo de deux cartes mères de marque Lenovo Legion dans des facteurs de forme non standard avec les chipsets Intel des séries 300 et 400, pour la génération actuelle de Coffee Lake et la prochaine génération de Comet Lake-S, respectivement.











Bien que ces cartes semblent porter la marque Legion, il est probable qu'elles ne seront utilisées que par les OEM en raison de leur facteur de forme non standard et de leur manque de fonctionnalités. Les cartes mères semblent arborer des systèmes d'alimentation 8 + 2 phases, des dissipateurs thermiques VRM, des connecteurs M.2 doubles, quatre modules DIMM, une connexion Wi-Fi et des condensateurs audio à dôme. Les cartes mères ne disposent que d'un seul emplacement PCI-e 16x et d'E/S très minimes, il sera donc intéressant de voir si ces cartes mères seront lancées par les consommateurs.



