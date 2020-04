FSP nous propose : Le T-Wings CMT710 Open Frame 2 en 1.







FSP a détaillé son châssis T-Wings CMT710 à cadre ouvert, conçu pour les joueurs inconditionnels et les streamers de jeux professionnels qui souhaitent un style maximal, permettant l'intégration des systèmes dans un seul châssis. Le nouveau boîtier peut accueillir à la fois un E-ATX ainsi qu'une carte mère Mini-ITX, deux blocs d'alimentation, plusieurs cartes graphiques et plusieurs disques de stockage.







Le châssis CMT710 T-Wings 2-en-1 à cadre ouvert de FSP comprend deux chambres ouvertes semi-couvertes de panneaux en verre trempé de 4 mm : une pour le côté E-ATX, une autre pour le demi-Mini-ITX. Chaque chambre peut accueillir son propre bloc d'alimentation : un ATX pour le premier, ainsi qu'un SFX/SFX-L pour le second. Les PC peuvent être refroidis à l'aide de deux systèmes de refroidissement liquide avec des radiateurs jusqu'à 360 mm qui promettent de fournir des performances de refroidissement suffisantes même pour les composants haut de gamme.







L'une des caractéristiques intéressantes - et élégantes - du boîtier T-Wings CMT710 est sa barre lumineuse LED RGB adressable située entre les «ailes» ou chambres. De toute évidence, le comportement de la barre lumineuse RVB peut être contrôlé à l'aide d'un logiciel standard des principaux fournisseurs de cartes mères.







En matière d'extensibilité, le T-Wings CMT710 de FSP prend en charge tout ce que les cartes mères E-ATX et Mini-ITX ont à offrir, comme huit cartes d'extension (c'est-à-dire des cartes graphiques jusqu'à 380 mm) pour la plus grande plate-forme, et deux cartes d'extension pour la plus petite plate-forme. De plus, le boîtier peut contenir deux baies de stockage de 3,5 pouces ainsi que trois périphériques de stockage de 2,5 pouces. Le boîtier dispose également d'un espace de 40 mm entre les moitiés de la chambre pour la gestion des câbles.







Pour faciliter l'utilisation des PC en termes d'accessibilité, le panneau avant du T-Wings CMT710 possède deux connecteurs audio 3,5 mm, un port USB 3.1 Gen 2 Type-C et deux connecteurs USB 3.1 Gen 1 Type-A.







FSP n'a pas précisé quand il envisageait de commencer à vendre son châssis T-Wings CMT710, combien cela coûterait ou s'il s'agirait d'un produit en édition limitée.



ANANDTECH