Si votre PC, qui peut accuser quelques années, commence à montrer quelques signes de faiblesse, c'est qu'il lui faut certainement un nettoyage en profondeur !

En fait, et si vous ne l’avez pas entretenu depuis un certain temps, il y a de fortes chances que Windows commence à ralentir ou même soit victime de quelques ratés, victime de programmes mal gérés ou encore trop nombreux en tache de fond, ou inutilisés, et qu'il est possible de désinstaller !

Afin de vous aider à nettoyer votre PC, notre confrère 01net vous propose son dossier très bien écrit et expliqué ! :

Un ordinateur qui fonctionne au ralenti n’est pas forcément synonyme d’une fin de vie. Avant d’investir dans une nouvelle machine, vous pouvez toujours tenter de donner un coup de boost à votre PC en réalisant quelques manipulations accessibles à tous.

