Le waterblock White Hydro X Series XC7 RGB de Corsair est maintenant disponible.



Corsair a commencé à vendre la variante White Edition de son bloc d'eau XC7 RGB CPU. Le XC7 a été lancé avec sa variante noire standard, que nous avons examinée récemment. La variante blanche (modèle: CX-9010005-WW) est maintenant disponible sur le site Web de Corsair aux États-Unis, pour 74,99 $ US.











Le bloc voit le cuivre nickelé avec une finition miroir, comme matériau principal. Il présente un dessus en acrylique transparent avec un accent blanc perle extérieur. Le haut est parsemé de LED RGB adressables qui acceptent une entrée standard à 3 broches et compatible avec le logiciel iCue de Corsair.







Le bloc est doté de raccords G1/4 "standard et prend en charge les sockets CPU traditionnels, à savoir le LGA115x, le prochain LGA1200 et le socket AMD AM4.



TECHPOWERUP