Thermaltake nous propose un indicateur de température et de débit : Le Pacific TF2.



Thermaltake a présenté aujourd'hui l'indicateur de température et de débit Pacific TF2 (modèle: CL-W275-CU00SW-A), un accessoire utile pour les configurations complexes de refroidissement par eau.







Il vous suffit de le placer sur un canal de refroidissement et de le brancher sur un en-tête USB 2.0. Une alimentation supplémentaire est tirée via une connexion d'alimentation SATA.







Un affichage à segments LED vous donne une lecture en direct de la température du liquide de refroidissement et du débit. Il comprend une alarme sonore et visuelle.







Vous pouvez définir des seuils d'avertissement pour les deux, afin de savoir rapidement si votre configuration présente des fuites de liquide de refroidissement ou une surchauffe. Ce n'est pas tout, l'appareil s'interface même avec le logiciel TT RGB Plus via la connexion USB et transmet ses données de capteur au logiciel.







La société n'a pas révélé de prix, ni de date pour le moment.



TECHPOWERUP