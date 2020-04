NVIDIA nous propose des nouveaux pilotes graphiques : Les GeForce 445.87 WHQL.







Les pilotes sont prêts pour le jeu pour "Minecraft with RTX" beta.



Une optimisation est également ajoutée pour «Call of Duty Modern Warfare 2 : Campaign Remastered», «Saints Row : The Third Remastered» et «SnowRunner». Parmi les problèmes corrigés figurent un BSOD remarqué avec "Rise of the Tomb Raider" en mode DirectX 12, un scintillement noir dans "Doom Eternal", certains jeux DirectX 11 ne parvenant pas à se lancer avec Image Sharpening activé et une corruption graphique au réveil d'un écran d'ordinateur portable en veille.



Game Ready



- Minecraft with RTX Beta,

- Call of Duty : Modern Warfare 2 Campaign Remastered,

- Saints Row : The Third Remastered,

- SnowRunner.



Problèmes résolus



- [GeForce RTX 2080 Ti] [Rise Of The Tomb Raider - DirectX 12] : Le crash de l'écran bleu se produit après avoir joué au jeu pendant 5 à 10 minutes. [2904755/2847526],

- [Doom Eternal] : Il y a un scintillement noir dans le jeu. [2904116],

- Certains jeux DirectX 11 peuvent ne pas se lancer lorsque la netteté d'image est activée à partir du panneau de configuration NVIDIA : [2901920],

- [Notebook] : une corruption graphique peut se produire après la reprise de la veille de l'écran. [2859247].



