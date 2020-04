Silicon Power nous propose un nouveau SSD portable : Le PC60.



Les SSD portables devraient être exactement cela: portables. Si vous cherchez un moyen fiable de décharger de nombreuses séquences vidéo de votre reflex numérique ou de votre drone et plus encore pendant vos déplacements pour le garder entre de bonnes mains, ne cherchez pas plus loin que notre nouveau PC60. Il trouve le bon équilibre entre taille, performances et design.







Avec seulement 80 mm carrés, le PC60 est l'un de nos SSD portables les plus conviviaux à ce jour. Il tient parfaitement dans la paume d'une main et se glisse confortablement dans une poche, inaperçu, grâce à son profil mince de 11 mm. Il est également étonnamment léger.



La structure résistante aux chocs, qui peut résister aux chutes et bosses mineures, et la conception pratique du trou de serrure, qui lui permet de se fixer facilement aux porte-clés ou aux sacs, complètent toutes deux son intention d'être une solution de stockage de secours en déplacement.



Des performances qui défient sa taille



Malgré sa taille ultra compacte, le PC60 regorge de caractéristiques techniques. Avec son interface USB 3.2 Gen2, il peut transférer des données à des vitesses fulgurantes, jusqu'à 10 Gbps, tandis que son port Type-C est à la fois pratique et tendance avec la majorité des nouveaux appareils. La technologie 3D NAND Flash lui permet de stocker une quantité trompeusement grande de données, jusqu'à 1,92 To. Et des vitesses de lecture et d'écriture fulgurantes allant jusqu'à 540 Mo/s et 500 Mo/s, respectivement, accélèrent le travail.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP