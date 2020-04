THERMALTAKE nous propose des nouveau ventilateurs en 120mm : Les Riing Quad line.



Thermaltake a commercialisé aujourd'hui la gamme de ventilateurs Riing Quad optimisée pour les applications de radiateur à refroidissement liquide (haute pression statique). La série Riing Quad a été annoncée au CES de cette année. Le triple pack de 120 mm est au prix de 177,72 $, et le triple pack de 140 mm à 160 $.



Disponibles dans les tailles 120 mm et 140 mm, ces ventilateurs se caractérisent par quatre zones d'éclairage LED ARGB indépendantes (anneaux) totalisant 54 diodes stupéfiantes par ventilateur. Le moyeu de la roue a deux de ces zones, une au chapeau de moyeu extérieur et une le long de la périphérie du moyeu); tandis que le cadre présente les deux autres zones, l'une le long de l'alésage du cadre et l'autre le long de sa périphérie, pointant vers l'extérieur.







En plus de cela, les ventilateurs offrent des roulements hydrauliques de 40 000 heures, des roues à 9 pales conçues pour une pression statique élevée et des supports de châssis en caoutchouc. La variante de 140 mm tourne entre 500 et 1 400 tr/min, poussant jusqu'à 60,17 CFM d'air, jusqu'à 26,1 dBA de bruit. La variante de 120 mm produit de 500 à 1 500 tr/min, poussant jusqu'à 40,9 CFM d'air, jusqu'à 25 dBA de bruit.



Chacun des ventilateurs du pack prend en charge une connexion d'en-tête USB à 9 broches à un module de contrôleur inclus. Un seul câble fournit à la fois l'alimentation pour la fonction principale et le contrôle logiciel des vitesses et de l'éclairage. Le module de contrôleur est essentiellement un concentrateur USB 2.0 alimenté qui s'interface avec l'un des en-têtes USB 2.0 de votre carte mère et reçoit une alimentation supplémentaire via une entrée d'alimentation SATA. L'application TT RGB Plus de Thermaltake gère les choses du côté logiciel.



TECHPOWERUP