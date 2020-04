BenQ annonce le moniteur ZOWIE XL2546S.



BenQ annonce le XL2546S, la version mise à jour du XL2546. Depuis sa sortie, le ZOWIE XL2546 est devenu le moniteur de choix pour les tournois professionnels de tir à la première personne (FPS). Le nouveau XL2546S possède les mêmes caractéristiques que le XL2546 avec l'ajout de Dynamic Accuracy Plus (DyAc +).















DyAc fait des actions vigoureuses dans le jeu telles que pulvériser moins de flou. Cela permet aux joueurs de voir plus clairement la position du réticule et des points d'impact, ce qui peut aider à contrôler le recul. DyAc + est basé sur cette même technologie et, grâce à l'optimisation des panneaux, offre aux joueurs une option différente pour des actions telles que le contrôle des pulvérisations.



Afin de profiter des avantages du XL2546S en jeu, l'ordinateur devrait être capable de générer plus de 240 images par seconde (ips) de manière cohérente. Nous vous recommandons vivement de considérer d'abord le matériel et les paramètres du PC pour les jeux auxquels vous jouerez.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP