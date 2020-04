Les nouveaux processeurs AMD EPYC de 2e génération redéfinissent les performances des bases de données, des HPC commerciaux et des charges de travail hyperconvergées.



AMD a annoncé aujourd'hui qu'ils étendent la famille de processeurs AMD EPYC de 2e génération avec trois nouveaux processeurs qui combinent l'architecture AMD Infinity équilibrée et efficace avec des cœurs «Zen 2» plus rapides pour des performances optimales sur la base de données, l'informatique commerciale à haute performance (HPC) et l'hyperconvergence charges de travail de l'infrastructure.



Les trois nouveaux processeurs, AMD EPYC 7F32 (8 cœurs), EPYC 7F52 (16 cœurs) et EPYC 7F72 (24 cœurs), étendent le leadership de performance AMD EPYC de 2e génération en charges de travail pouvant exploiter jusqu'à 500 MHz de fréquence de base supplémentaire, et de grandes quantités de cache, ce qui fait d'AMD EPYC le processeur de serveur x86 le plus performant au monde.







Les processeurs AMD EPYC 7Fx2 offrent de nouvelles capacités de performance pour les charges de travail au cœur du marché des entreprises, y compris une base de données avec des performances SQL Server jusqu'à 17% supérieures à celles de la concurrence, une infrastructure hyperconvergée avec un score VMmark 3.1 jusqu'à 47% plus élevé (en utilisant vSAN comme niveau de stockage dans un cluster à 4 nœuds) par rapport à la concurrence pour un nouveau record du monde, et le calcul commercial à haute performance (HPC) avec jusqu'à 94% plus élevé par cœur de performances des applications individuelles de dynamique des fluides de calcul par rapport à la concurrence.



"AMD EPYC continue de redéfinir le centre de données moderne et, avec l'ajout de trois nouveaux processeurs puissants, nous permettons à nos clients de débloquer des résultats encore meilleurs au cœur du marché des entreprises", a déclaré Dan McNamara, vice-président directeur et directeur général, unité commerciale de serveur, AMD. "Avec nos partenaires de confiance, ensemble, nous repoussons les limites des performances et de la valeur par cœur dans les infrastructures hyperconvergées, le HPC commercial et les charges de travail des bases de données relationnelles."



Un système équilibré qui est plus que Gigahertz



Les nouveaux processeurs AMD EPYC 7Fx2 de 2e génération offrent des performances par cœur et une valeur révolutionnaire de pointe, tout en ajoutant les performances par cœur les plus élevées de la famille EPYC.



Les performances de ces nouveaux processeurs proviennent d'une architecture équilibrée qui combine des cœurs «Zen 2» hautes performances, des innovations dans la conception de systèmes tels que la mémoire PCIe 4 et DDR4-32005, et l'architecture AMD Infinity, pour fournir aux clients des performances système optimales qui permettent meilleures performances des applications dans le monde réel.



Les détails des nouveaux processeurs sont ci-dessous :







Écosystème en croissance avec AMD EPYC



L'écosystème OEM, fournisseurs de cloud, ISV et IHV utilisant des processeurs AMD EPYC de 2e génération continue de croître, les OEM et nouveaux partenaires adoptant les nouveaux processeurs AMD EPYC 7Fx2.



- Les technologies Dell prendront en charge les trois processeurs sur l'ensemble de sa gamme de serveurs Dell EMC PowerEdge basés sur AMD EPYC, y compris le R6525 qui détient un résultat de référence à quatre nœuds 2P record sur VMmark 3 avec VMware vSAN 1. "Ces nouveaux processeurs AMD EPYC 7Fx2 permettent Les serveurs Dell EMC PowerEdge offrent des avantages substantiels en termes de performances pour les applications professionnelles des clients, telles que les bases de données et les infrastructures hyperconvergées, où les serveurs Dell EMC PowerEdge détiennent un record mondial en matière de performances de référence. des plates-formes PowerEdge. " - Rajesh Pohani, vice-président, Server Platform Product Management, Dell Technologies



- HPE continue d'étendre ses offres en utilisant des processeurs AMD EPYC de 2e génération avec la dernière prise en charge de HPE SimpliVity, une solution d'infrastructure hyperconvergée intelligente. HPE prendra également en charge les trois processeurs AMD EPYC 7Fx2 sur le système HPE Apollo 2000 Gen10 Plus annoncé récemment, le serveur HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus et les serveurs HPE ProLiant DX. "Nous sommes ravis d'étendre la prise en charge des processeurs AMD EPYC de 2e génération dans nos portefeuilles, qui incluent de nouveaux ajouts avec le système HPE Apollo 2000 Gen10 Plus, le serveur HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus et les serveurs HPE ProLiant DX pour répondre aux besoins de haute fréquence et de performances pour nos clients dans des environnements informatiques et de bases de données hautes performances. " - Peter Ungaro, vice-président senior et directeur général, HPC et Mission Critical Solutions (MCS), chez HPE.



- IBM Cloud est le premier fournisseur de cloud à proposer à ses clients les processeurs AMD EPYC 7F72 dans leur offre de métal nu, donnant accès à des serveurs de métal nu à double socket rapides et à grand nombre de cœurs. En outre, IBM a récemment annoncé la disponibilité de son premier serveur bare metal alimenté par le processeur AMD EPYC 7642. «Nous sommes ravis d'être le premier fournisseur de cloud à prendre en charge le nouveau processeur AMD EPYC 7F72. Désormais, IBM Cloud permet d'accéder à un autre serveur nu à double socket à nombre de cœurs élevé avec une fréquence d'horloge élevée, offrant à nos clients des choix de plateforme plus optimisés pour des charges de travail exigeantes en calcul telles que l'analyse, le HPC commercial et l'EDA. Nous restons déterminés à permettre aux clients des expériences de bare metal flexibles et puissantes pour améliorer les performances et le débit. " - Satinder Sethi, directeur général, IBM Cloud Infrastructure Services.



- Lenovo prendra en charge les nouveaux processeurs AMD EPYC 7Fx2 sur ses plateformes ThinkSystem SR635 et SR655. Ces plateformes ThinkSystem sont déjà un excellent choix pour une variété de charges de travail d'entreprise, y compris l'analyse de données, le stockage défini par logiciel et l'infrastructure pour les travailleurs distants. Les capacités de stockage et PCIe de Lenovo, associées au nombre de cœurs AMD EPYC et à la densité d'E / S, permettront aux clients de choisir en fonction de l'évolution de leurs besoins commerciaux. Ces nouveaux processeurs AMD EPYC de 2e génération à fréquence plus élevée, avec une vitesse d'horloge de cœur augmentée jusqu'à 15%, dans la plate-forme ThinkSystem à socket unique, offrent aux clients de plus grandes options pour les charges de travail où les performances par cœur sont critiques. Les plates-formes optimisées à un socket de Lenovo avec ces nouveaux processeurs permettent aux clients de déployer ces plates-formes là où deux systèmes de socket étaient traditionnellement utilisés, ce qui permet de réduire les coûts d'alimentation et de licence logicielle. «La dynamique commerciale d'aujourd'hui présente aux clients de nouveaux défis pour améliorer la vitesse, les coûts et les performances. Nous sommes convaincus que nous avons le bon portefeuille pour offrir à nos clients un choix amélioré tandis que les organisations cherchent à activer les capacités de travail à distance et à gérer leurs besoins accrus de données et de stockage. " - Kamran Amini, vice-président et directeur général, Serveur, stockage et infrastructure définie par logiciel, Lenovo Data Center Group.



- Microsoft reconnaît l'impact des nouveaux processeurs AMD EPYC 7Fx2 sur la fourniture de la meilleure expérience possible aux clients de la plate-forme de données Microsoft, y compris un TPM SQL Server2 jusqu'à 17% plus élevé par performance principale. «Les solutions de plate-forme de données Microsoft aident les clients à libérer le potentiel caché dans les données et à révéler des informations et des opportunités pour transformer une entreprise. Les processeurs AMD EPYC 7Fx2 fournissent aux clients des solutions de plate-forme de données Microsoft. " - Jamie Reding, gestionnaire de programme SQL Server, Microsoft.



- Nutanix, en collaboration avec Hewlett Packard Enterprise, a annoncé qu'il s'attend à ce que le logiciel Nutanix HCI soit pris en charge sur certains serveurs HPE ProLiant basés sur AMD EPYC d'ici mai. De plus, HPE a annoncé la disponibilité prochaine des processeurs AMD EPYC 7Fx2 sur les serveurs HPE ProLiant DX au troisième trimestre. "Nous sommes ravis d'avoir validé le logiciel HCI de Nutanix pour les systèmes HPE ProLiant basés sur les processeurs AMD EPYC de 2e génération. Cela apportera au processeur Nutanix la prise en charge des processeurs AMD EPYC de 2e génération, offrant plus de flexibilité et de choix à nos clients tout en libérant de meilleures performances de charge de travail pour les bases de données, analytique, VDI et autres applications critiques virtualisées. " - Tarkan Maner, directeur commercial, Nutanix.



- Supermicro lance la première plate-forme de lame de l'industrie conçue pour les processeurs AMD EPYC de 2e génération avec une prise en charge immédiate des nouveaux processeurs AMD EPYC 7Fx2 combinés à un Ethernet 25G intégré et une prise en charge InfiniBand 100G EDR avec 200G HDR dans un avenir proche. De plus, toutes les plates-formes Supermicro A +, y compris les systèmes Ultra, GPU, WIO, Twin et Mainstream, prendront immédiatement en charge les nouveaux processeurs AMD EPYC 7Fx2. «L'ajout de la nouvelle plate-forme SuperBlade à notre vaste portefeuille de produits prenant en charge les processeurs AMD EPYC de 2e génération offre à nos clients un autre choix puissant lors de la redéfinition de leur centre de données moderne. Tirant parti de la prise en charge des nouveaux processeurs AMD EPYC 7Fx2, de nos dernières plates-formes SuperBlade et Supermicro A + exceller dans la base de données, l'EDA et d'autres charges de travail gourmandes en données. " - Vik Malyala, vice-président senior, Ingénierie des applications sur le terrain et développement commercial, Supermicro.



- VMware, un innovateur de premier plan dans les logiciels d'entreprise, est heureux d'ajouter la prise en charge des nouveaux processeurs AMD EPYC 7Fx2 de 2e génération, permettant aux clients d'accéder à de puissantes plateformes de virtualisation. «Les processeurs AMD EPYC 7Fx2 de 2e génération apportent une nouvelle valeur ajoutée aux clients VMware. Ils offrent un équilibre unique de performances par cœur solides couplé à une capacité de mémoire par processeur de 4 To. Un élément clé de VMware vSphere, vSAN et le succès du marché de VMware Cloud Foundation est désormais notre engagement à aider les clients à adopter rapidement la dernière innovation matérielle. " - Richard A. Brunner, directeur de la technologie, Server Platform Technologies, VMware.



Les nouveaux processeurs sont désormais disponibles via plusieurs OEM et IBM Cloud.



Vous pouvez en savoir plus sur où trouver des systèmes avec les nouveaux processeurs ICI.



TECHPOWERUP