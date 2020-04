Thermaltake nous propose deux nouveaux kit AIO watercooling : Les TH240 ARGB Sync et TH120 ARGB.



Thermaltake a déployé aujourd'hui les refroidisseurs de processeur liquide tout-en-un, TH240 ARGB Sync et TH120 ARGB Sync. Comme leur nom l'indique, les deux sont différenciés par la taille du radiateur, le TH240 (CL-W286-PL12SW-A) contenant un radiateur de 240 mm x 120 mm ; et le TH120 (CL-W285-PL12SW-A) un 120 mm x 120 mm.











Ce qui est différent avec ces refroidisseurs, c'est l'inclusion de ventilateurs à haute pression statique, d'un ventilateur + contrôleur LED inclus et d'une nouvelle conception de bloc de pompe cubique avec un ornement éclairé par LED ARGB sur le dessus.



La pompe tourne à une vitesse fixe de 3300 tr/min, tandis que chacun des ventilateurs inclus prend en charge des connecteurs PWM à 4 broches + ARGB à 3 broches, tournant jusqu'à 1500 tr/min, poussant 59,28 CFM d'air, avec une sortie de bruit maximale de 28,2 dBA. Parmi les types de socket CPU pris en charge, on trouve LGA115x et AM4.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP