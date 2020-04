Samsung fournira un processus de fabrication de 3 nm en 2022 avec des transistors de nouvelle génération.



Samsung est déterminé dans ses plans pour livrer le processus de fabrication du silicium 3 nm en 2022, et avec lui, il y aura des améliorations majeures à la technologie des transistors. Nous avons déjà mentionné que Samsung travaille sur la technologie Gate-All-Around FET qui apportera un bien meilleur contrôle du canal du transistor, empêchant les fuites aux nœuds plus petits.



Cependant, aujourd'hui, Samsung a ajouté quelques détails sur sa prochaine technologie FET Multi Bridge Channel pour un processus de fabrication de 3 nm, simplement appelé MBCFET. Grâce au rapport de Hardwareluxx, nous avons plus de détails sur la technologie MBCFET et ses caractéristiques.











Tout d'abord, il convient de noter que le MCBFET fait partie des GAAFET, ce qui signifie que le GAAFET n'est pas un produit, mais plutôt une classe de plusieurs en fonction de ses concepts. En ce qui concerne les performances du MCBFET, Samsung affirme que la technologie utilisera 50% moins d'énergie tout en offrant 30% de performances supplémentaires.



Il y aura également un grand gain de densité, où Samsung prédit qu'il y aura environ 45% d'espace de silicium en moins par transistor. La comparaison est faite avec un processus de 7 nm non spécifié, peut-être le processus de Samsung qui utilise des FinFET. La technologie permet d'empiler des transistors les uns sur les autres, ce qui lui fait utiliser intrinsèquement moins d'espace par rapport aux FinFET ordinaires.



Étant donné que les transistors MCBFET GAA rendent sa largeur de transistor flexible, cela signifie que le transistor global empilé peut être aussi large que le souhaite un concepteur, en s'adaptant à tout scénario comme à faible puissance ou à haute performance.



HARDWARELUXX