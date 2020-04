ADATA annonce le module mémoire XPG SPECTRIX D50 DDR4 RGB 32 Go.



ADATA, l'un des principaux fabricants de modules DRAM haute performance, de produits NAND Flash, de produits de jeu et d'accessoires mobiles, annonce aujourd'hui le lancement du module de mémoire RVB XPG SPECTRIX D50 DDR4. Atteignant des performances allant jusqu'à 4800 MHz, arborant une capacité maximale de 32 Go et doté d'un design géométrique élégant, le XPG SPECTRIX D50 offre des performances immenses et un style minimaliste que les joueurs, les overclockers et les amateurs de PC apprécieront.







Fabriqué uniquement avec des puces et des PCB de la plus haute qualité, le XPG D50 offre une stabilité, une fiabilité et des vitesses ultimes allant jusqu'à 4800 MHz. De plus, il prend en charge les dernières plates-formes Intel et AMD. Pour garantir que toutes ces performances incroyables à l'intérieur sont protégées des chocs, le XPG D50 arbore un dissipateur thermique robuste avec une épaisseur de paroi de près de 2 mm pour une excellente durabilité. Le D50 prend en charge Intel XMP 2.0 pour un overclocking stable et sans tracas sans avoir besoin d'aller dans le BIOS.







Style géométrique élégant avec une touche RVB



Le XPG D50 présente un extérieur propre et élégant avec des lignes géométriques simples et un panneau RVB triangulaire qui s'intègre parfaitement avec la conception globale des modules.Avec l'application XPG RGB Sync ou un logiciel RVB d'une grande marque de carte mère, les utilisateurs peuvent basculer entre trois RVB modes - Statique, Respiration et Comète. En plus des trois modes, ils peuvent également le régler sur le mode Musique pour se synchroniser avec leurs chansons préférées.







Les versions 4800 MHz et 4600 MHz ainsi que toutes les variantes de 32 Go seront disponibles à partir de mai. Toutes les autres variantes seront disponibles à partir d'avril. La disponibilité exacte des modules de mémoire peut varier selon la région.



TECHPOWERUP