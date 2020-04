Cela fait un moment maintenant que la marque be quiet! propose des boîtiers. À chaque mouture, diverses améliorations sont apportées, et souvent des nouveautés apparaissent. Avec ce tout nouveau PURE BASE 500 Windows, be quiet! vise clairement l'entrée de gamme à un tarif très accessible, mais avec des nouveautés intéressantes, comme par exemple de nouveaux coloris que sont le blanc et le gris, mais pas que !

Pourtant qui dit entrée de gamme chez be quiet! ne dit pas forcément matériel au rabais, bien au contraire, car ce PURE BASE 500 Windows apporte son lot de nouveautés et de fonctionnalités avec ce boîtier ATX compact.

Avec des dimensions légèrement inférieurs à celles de son grand frère, le PURE BASE 600, et visant clairement la fourchette de prix comprise entre 70 et 85 euros, avec déjà deux ventilateurs intégrés, ce PURE BASE 500 va-t-il convaincre ? C'est ce que vous allez découvrir dans la suite de ce test !

