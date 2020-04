Après le Pure Base 500 Windows, be quiet! présente son Pure Base 500DX, avec des performances de refroidissement élevées et des fonctionnalités d’éclairage avancées !

C'est certainement ce qui manquait encore dans la gamme des boîtiers be quiet!, à savoir un éclairage de l'intérieur comme cela se fait auprès de la concurrence ! Voici l'annonce officielle de be quiet! :



Glinde, 15 avril 2020 - be quiet!, fabricant leader sur le marché des alimentations en Allemagne depuis 2007*, présente le boîtier Pure Base 500DX, une version plus sophistiquée du boîtier ATX compact Pure Base 500 qui mise sur des performances de refroidissement élevées grâce à une circulation d’air optimisée mais aussi sur de nouvelles fonctionnalités et un éclairage avancé. Les utilisateurs profiteront d’un excellent rapport qualité/prix, faisant du Pure Base 500DX le choix idéal pour ceux qui veulent privilégier le refroidissement tout en profitant d’un design ludique avec éclairage ARGB et d’un fonctionnement des plus discrets. De plus, malgré son format compact, le boîtier s’adresse également aux configurations exigeantes.



Boîtier ATX compact hautement fonctionnel

L’intérieur du Pure Base 500DX dispose du même design intelligent et fonctionnel que le très apprécié Pure Base 500, et notamment la prise en charge de cartes graphiques jusqu’à 369 millimètres, le support de ventirads CPU jusqu’à 190 millimètres et diverses options de montage pour les solutions de stockage. Le boîtier prend en charge l’installation d’un maximum de 5 SSD, 2 pouvant être montés et visibles dans la chambre principale, ou quatre SSD et deux disques durs. Le bloc d’alimentation profite d’un couvercle et d’options de routage de câbles avec notamment des boucles Velcro ainsi qu’un grand nombre d’ouvertures pour un intérieur des plus soigné. Des filtres amovibles, en façade et sous le boîtier, protègent votre système de la poussière.



Un circuit d’air amélioré et optimisé

Le Pure Base 500DX est le premier boîtier be quiet! conçu avec pour objectif premier un haut débit d’air. Le concept s’appuie sur une entrée d’air importante depuis la façade et la partie supérieure du boîtier. Pour améliorer le refroidissement, un ventilateur prend maintenant place dans la partie supérieure du boîtier et s’ajoute aux deux ventilateurs déjà préinstallés dans le Pure Base 500 original. Ainsi, ce sont au total trois ventilateurs Pure Wings 2 140mm qui opèrent à une vitesse maximale de 900 RPM pour un silence maîtrisé. Les utilisateurs ont le choix de porter le nombre total de ventilateurs jusqu’à 5 (140mm) ou 6 (120mm) pour des performances maximales. Les adeptes du refroidissement liquide pourront quant à eux loger des radiateurs jusqu’à 240mm dans la partie supérieure et 360mm en façade.



Eclairage et connectivité améliorés

Le refroidissement n’est pas le seul axe de développement retenu par be quiet! pour le Pure Base 500DX qui pour la première fois dans l’histoire de la marque se dote de RGB adressable. Le boîtier profite de deux bandeaux comptant chacun 14 LEDs adressables individuellement sur la façade. La partie supérieure du boîtier comporte pour sa part un bandeau de 10 LEDs. Ainsi, des illuminations complexes peuvent être contrôlées depuis les cartes mères compatibles ou par le bouton de contrôle dédié logé en façade. Ce dernier propose six couleurs différentes avec quatre préréglages d’éclairage et trois modes de couleurs arc-en-ciel. L’éclairage peut également être totalement désactivé. Et pour que le boîtier soit prêt pour l’avenir, il dispose d’un connecteur USB 3.1 Gen 2 de Type C pour des débits théoriques allant jusqu’à 10 Gigabits par seconde.



Prix et disponibilité

Le boîtier Pure Base 500DX avec panneau vitré sera disponible mondialement le 28 avril au prix public conseillé de 99,90 euros TTC et décliné en deux coloris : noir et blanc.

*Source: GfK Panel Market Allemagne, nombre d‘unités d‘alimentations internes vendues, janvier 2020