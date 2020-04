TECHCPOWERUP nous propose le test de la : ASUS Prime X299 Edition 30.



Au cours des deux dernières années, la frontière entre HEDT et les plates-formes grand public grandissantes s'est réduite de plus en plus. Ce changement est en grande partie dû à l'énorme succès de la famille de processeurs Ryzen d'AMD. À mesure que le nombre de cœurs de processeur grandit, le marché des HEDT se rétrécit.



À la lumière de ce marché en évolution, Intel a choisi d'offrir ses processeurs de la série Core-X actualisés avec une réduction de prix énorme par rapport à la génération précédente. Il s'agit d'une énorme victoire pour la communauté qui remet les processeurs Intel Extreme à la portée de nombreux consommateurs qui ne pouvaient pas justifier les meilleures offres de près de 2000 $ précédemment commandées.



Bien que la dernière génération de processeurs Threadripper d'AMD ait largement volé la vedette à la baisse des prix HEDT d'Intel, cela ne signifie pas qu'il n'y a toujours pas de cartes dotées du chipset X299 qui méritent un coup d'œil. Intel avance peut-être avec la même architecture 14 nm, mais les fabricants de cartes cherchent toujours des moyens d'innover. ASUS est depuis longtemps à la pointe de l'expérimentation et de l'innovation sur le marché des passionnés de matériel. Maintenant, pour fêter ses 30 ans à la pointe de la technologie, ASUS est fier de présenter le Prime X299 Edition 30.



L'ASUS Prime X299 Edition 30 est destiné au haut de gamme des cartes X299. Avec pas moins de seize étages de puissance 60 A, un refroidissement VRM actif, des accessoires haut de gamme, un écran OLED et même un écran externe avec des caméras infrarouges qui prennent en charge la reconnaissance faciale Windows Hello, l'ASUS Prime X299 Edition 30 a toutes les cloches et les sifflets. Bien sûr, avec un prix de 750 $ US, il a beaucoup à faire.



Que peuvent produire 30 ans d'innovation ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir.







Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP