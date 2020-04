COUGAR nous propose un nouveau casque Gamers : Le Phontum Pro gaming.



Cougar a finalement réussi à lancer le casque de jeu Phontum Pro sur le marché, après l'avoir dévoilé au Computex 2018, et l'a annoncé en décembre 2019. Le Phontum Pro est une variante haut de gamme du Cougar Phontum, doté d'un DAC USB en plus à l'entrée jack 3,5 mm 4 pôles. Lorsqu'il est branché sur USB, un seul câble fournit des E/S audio et un éclairage LED ARGB autour des boîtes.















Le logiciel Cougar UIX fournit des pilotes audio de classe Azalia-USB et une application centralisée pour le contrôle audio et d'éclairage du casque. En tant que paire de canettes, le Phontum Pro est stéréo, avec une paire de pilotes de 53 mm. Un DSP C-Media Xear3D fournit un surround 7.1 virtuel.



Les pilotes fournissent une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz, une sensibilité de 98 dB ± 3 dB et une impédance de 32 Ω. Le micro offre une suppression active du bruit de 9,7 mm, une réponse en fréquence de 100 Hz à 10 kHz et une sensibilité de -47 dB ± 3 dB. Le micro est détachable du reste du casque.



Pas de date ni de prix pour le moment.



COUGAR GAMING