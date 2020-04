Microsoft retarde la date de fin de service prévue pour la mise à jour d'octobre 2018 de Windows 10.



Cela signifie que les appareils ne recevront des mises à jour de sécurité mensuelles que de juin à novembre. La mise à jour de sécurité finale pour ces éditions de Windows 10, version 1809 sera publiée le 10 novembre 2020 au lieu du 12 mai 2020, qui est aujourd'hui.



Pour éviter les problèmes des administrateurs de système d'entreprise et des utilisateurs travaillant à domicile pendant la pandémie, Microsoft a décidé de fournir une assistance supplémentaire de six mois pour certaines anciennes versions de Windows 10, qui aurait dû prendre fin aujourd'hui.



Microsoft évalue la situation de santé publique et comprend l'impact que cela a sur un grand nombre de ses clients. Pour aider à alléger certains des fardeaux auxquels sont confrontés les clients, nous allons retarder la date de fin de service prévue pour les éditions Home, Pro, Pro Education, Pro for Workstations et IoT Core de Windows 10, version 1809 au 10 novembre 2020.



THE GURU3D