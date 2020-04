Les PWA prennent le contrôle de l'écosystème logiciel ChromeOS avec YouTube, le dernier ajout.



Les PWA, ou applications Web progressives, sont des logiciels Web dont les fonctions sont extraites dynamiquement du Web. Twitter et WhatsApp Web en sont des exemples. Leurs éditions Windows Store sont essentiellement des conteneurs UWP Chromium qui exécutent le PWA.



À ses débuts en 2011, Chrome OS devait être entièrement basé sur le Web, avec un navigateur Web Chrome exécutant des services Web tels que Google Docs ou G-Mail. Finalement, un écosystème logiciel plus important est apparu, et les fabricants de Chromebook ont fait pression sur Google pour ajouter Play Store et intégrer l'écosystème logiciel Android au Chromebook.







Les PWA sont une tendance au cours des deux dernières années, et YouTube TV est le dernier ajout, avec un PWA ajouté au Play Store, remplaçant l'application Android. Le PWA crée un conteneur en chrome léger sans le volume de Chrome, pour exécuter le PWA. Il donne également à l'utilisateur l'impression d'utiliser une application en dehors du navigateur Web.



L'ajout de YouTube TV PWA est une indication forte qu'au moins pour Chrome OS, Google supprime progressivement les applications stockées localement en faveur des PWA légers, comme il se doit. Chrome OS était destiné à être une nouvelle étape évolutive vers les PC avec des logiciels stockés localement - un système d'exploitation léger pour les clients légers qui servent d'appareils périphériques, avec une grande partie du traitement et du stockage gérés par le cloud.



NOTEBOOKCHECK