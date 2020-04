ASUS nous propose un nouvel écran : Le TUF Gaming VG279Q1R.















TUF Gaming VG279Q1R est un écran Full HD de 27 pouces (1920 x 1080) avec un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 144 Hz conçu pour les joueurs professionnels et ceux qui recherchent un gameplay immersif. Il dispose également de la technologie Adaptive-Sync (FreeSync), pour un gameplay extrêmement fluide sans déchirure ni bégaiement.



MONITEUR DE JEU ULTRA SLIM DE 27 POUCES



Le panneau 27 pouces Full HD (1920 X 1080) du TUF Gaming VG279Q1R offre des visuels époustouflants sous de larges angles de vision de 178 °. Il prend également très peu d'espace de bureau et s'intègre bien dans n'importe quel environnement. Son profil ultra-mince ne mesure que 7,5 mm à son point le plus fin, et dispose également d'une toute nouvelle Turbo Rim basée sur la configuration de jeu parfaite.



144hz Refresh rate







TUF Gaming VG279Q1R a un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 144 Hz, garantissant que même les jeux au rythme rapide joués avec les paramètres visuels les plus élevés ont une apparence beurrée et sans décalage. Prenez le dessus dans les jeux de tir à la première personne, les titres de course, de stratégie en temps réel et de sport.



EXTREME LOW MOTION BLUR







La technologie Extreme Low Motion Blur exclusive à ASUS atteint 1 ms MPRT pour éliminer les taches et le flou de mouvement. Cela rend également les objets en mouvement encore plus nets, donc le gameplay est plus fluide et réactif.



Boost de l'ombre



La technologie ASUS Shadow Boost clarifie les zones sombres du jeu sans surexposer les zones plus lumineuses, améliorant la visualisation globale tout en facilitant la détection des ennemis cachés dans les zones sombres de la carte.



GamePlus



La touche de raccourci intégrée GamePlus exclusive à ASUS offre des améliorations dans le jeu qui vous aident à tirer le meilleur parti de votre jeu. Cette fonction est co-développée avec la contribution de joueurs professionnels, leur permettant de pratiquer et d'améliorer leurs compétences de jeu.



GameVisual



La technologie ASUS GameVisual dispose de sept modes d'affichage prédéfinis pour optimiser les visuels pour différents types de contenu. Cette fonctionnalité unique est facilement accessible via une touche de raccourci ou le menu des paramètres d'affichage à l'écran.



Technologie sans scintillement



La technologie sans scintillement réduit le scintillement pour minimiser la fatigue oculaire pour un confort amélioré lorsque vous êtes impliqué dans de longues sessions de jeu.



Technologie Ultra-Low Blue Light



La technologie ASUS Ultra-Low Blue Light réduit la quantité de lumière bleue potentiellement nocive émise par l'écran. Quatre paramètres de filtre différents sont disponibles pour contrôler la quantité de réduction de la lumière bleue.



Connectivité riche



Nombreuses options de connectivité, notamment DisplayPort1.2, HDMI (v1.4) x2, prise pour écouteurs prenant en charge une large gamme d'appareils multimédias.



Pour la fiche technique : Cliquez ICI.



Pas de date pour le moment.



Le prix devrait se situer au alentour de : 250 euros.



ASUS