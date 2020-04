Colorful dévoile un trio de cartes graphiques GeForce GTX 1650 GDDR6.



Coloré a déployé un trio de nouvelles cartes graphiques GeForce GTX 1650 GDDR6. Il s'agit notamment des produits des gammes de produits BattleAx et iGame de l'entreprise. Les trois semblent être basés sur une conception de carte commune avec un VRM 3 + 1 phase et un dissipateur thermique monobloc en aluminium ventilé par une configuration à double ventilateur. Le modèle de base, sans aucune marque spéciale, s'en tient aux vitesses d'horloge de référence NVIDIA de 1590 MHz GPU Boost et de 12 Gbps de mémoire. Fait intéressant, il dispose d'une entrée d'alimentation PCIe à 6 broches (n'est normalement pas nécessaire si la GTX 1650 GDDR6 fonctionne à des vitesses de référence).















Ensuite, le Colorful GTX 1650 GDDR6 BattleAx, avec un schéma de couleurs rouge + noir, une conception par ailleurs identique au modèle de base, mais un overclocking d'usine sain de 1710 MHz GPU Boost (contre une référence de 1590 MHz). Le iGame GTX 1650 D6 Ultra OC est en tête du peloton. Ce produit, lui aussi, présente un design pour l'essentiel identique aux deux autres, mais avec un carénage plus frais de qualité supérieure et une plaque arrière en métal incluse.



La carte dispose d'un double BIOS, avec un BIOS "Turbo" qui a augmenté les limites de puissance pour faciliter un OC d'usine Boost GPU 1725 MHz. Les trois cartes exécutent la mémoire à 12 Gbit/s (GDDR6 efficace), acceptent une entrée d'alimentation PCIe à 6 broches et offrent une disposition de sortie d'affichage avec chacune des DVI-D double liaison, HDMI 2.0b et DisplayPort 1.4a .



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP