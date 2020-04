STEAM : Peut être un nouveau contôleur ?



Valve peut travailler sur un nouveau contrôleur Steam avec des composants échangeables comme ceux trouvés sur le contrôleur Xbox Elite selon des brevets récemment publiés. Bien que ce brevet ne garantisse pas que nous verrons un contrôleur de vapeur de nouvelle génération, il met en évidence les efforts internes de Valve pour développer un nouveau contrôleur. Le contrôleur de vapeur d'origine n'était pas le succès que beaucoup espéraient et a été arrêté fin 2019 après une myriade de problèmes.







Le brevet a été déposé fin 2018 mais n'a été publié que le mois dernier et révèle plusieurs capacités intéressantes du contrôleur, la nouvelle version tout en conservant la conception distinctive du contrôleur échangerait le joystick contre un D-pad. Le brevet comprend également des informations sur une fonctionnalité qui introduirait plus d'options de personnalisation pour la cartographie des boutons et des déclencheurs selon le jeu ou le logiciel. Ces idées s'appuient sur les prémisses originales du contrôleur de vapeur et présentent une vaste gamme d'options de modding.



TWITTER (Tyler McVicker)