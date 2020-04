Razer lance les vrais écouteurs sans fil Pokémon Pikachu exclusifs en Chine.



Si vous recherchez une nouvelle paire d'écouteurs sans fil et que vous ne vous souciez pas de la qualité du son, de la durée de vie de la batterie ou des fonctionnalités, mais que vous avez besoin des écouteurs les plus élégants disponibles, les écouteurs sans fil Razer Pokémon Pikachu True peuvent être pour vous. Les écouteurs Razer Pokémon Pikachu True Wireless sont une version spéciale de leurs écouteurs Hammerhead True Wireless. Le boîtier de charge est devenu une balle Poke avec un voyant LED à bouton avant.















Comme avec les écouteurs sans fil Hammerhead True Wireless de Razer, les écouteurs sans fil Pokémon Pikachu True ont des pilotes de 13 mm, une résistance à l'eau IPX4 et Bluetooth 5.0. Pour les jeux, les écouteurs sont livrés avec un mode de faible latence qui réduit la latence à 60 ms, ainsi que des invites vocales personnalisées exprimées par Pikachu. Les écouteurs seront disponibles à l'achat pour 140 Dollars via Tmall lors de leur lancement en Chine le 16 Avril 2020.



TECHPOWERUP