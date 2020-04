Huawei rumeur : La marque pourrait rentrer sur le marché des serveurs GPU.



Huawei pourrait devenir le 4ème acteur sur le marché des serveurs GPU si l'on en croit un nouveau rapport du média coréen The Elec. L'Elec a reçu des informations de sources de l'industrie selon lesquelles Huawei se prépare à entrer sur le marché en 2020, ce qui les mettra en concurrence directe avec le leader de l'industrie NVIDIA, AMD et le nouveau venu Intel. Huawei Corée attribuerait le projet à la nouvelle division Cloud et AI Business Group, le dépistage des talents a déjà commencé avec des rumeurs selon lesquelles le personnel actuel et ancien de NVIDIA serait braconné.







Huawei n'est pas un nouveau venu sur le marché des serveurs ayant déjà lancé l'Ascend 910 l'un des accélérateurs d'IA les plus avancés au monde en août 2019. L'Ascend 910 surpasse la Tesla V100 par un facteur de deux, et est développé sur une technologie 7 nm + plus avancée par rapport à au Tesla V100 12 nm.



En janvier 2020, Huawei a lancé son prochain produit serveur, le Kunpeng 920, un processeur Big Data ainsi qu'une nouvelle gamme de serveurs avec la puce. Compte tenu de l'expérience et des ressources de Huawei sur le marché des serveurs ainsi que de l'entrée d'Intel, le paysage des serveurs GPU devrait devenir très compétitif.



THELEC