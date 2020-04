IN WIN nous propose un nouveau boitier PC : Le Diéy.



Le Diéy de In Win est un étui design ultra luxueux que seul In Win aurait pu imaginer. Présenté au CES 2020 et conçu pour être une attraction vedette sur son stand Computex 2020, le In Win Diéy est un boîtier en plein air conçu pour ressembler à une plante d'un autre monde tout droit sortie de la science-fiction.



Une armature de 7'6 "de haut suspend un grand objet globulaire avec des" pétales "lumineux et mécanisés en plexiglas, ressemblant à une inflorescence ou à un essaim de papillons s'apprêtant à s'envoler. Ces pétales/ailes" fleurissent "pour révéler un air extérieur , châssis pleine tour à double compartiment avec cloison verticale.















Le boîtier prend en charge les cartes mères E-ATX avec jusqu'à 8 emplacements d'extension, de la place pour les cartes graphiques jusqu'à 36 cm de longueur et des refroidisseurs de processeur jusqu'à 17 cm de hauteur. Vous obtenez quatre supports de lecteur 3,5 pouces pouvant chacun contenir des lecteurs 2,5 pouces.



Vous pouvez raccorder trois radiateurs de 360 mm x 120 mm. La base de la pièce principale est dotée d'un projecteur LED qui diffuse le logo In Win (reprogrammable) sur un écran au pied de l'armature. Selon l'orientation des pétales, le set-set avec le châssis mesure 800 mm x 960 mm x 960 mm - 800 mm x 1300 mm x 1300 mm (HxLxP), mais lorsque vous incluez son gigantesque support, vous vous retrouvez avec des dimensions de 2,3 mx 1 mx 1,5 m (oui, ce sont des mètres).



Voici une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



In Win acceptera les commandes pour une petite production en Avril 2020, la société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP