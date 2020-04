ADATA lance des modules de mémoire DDR4-3200 32 Go de qualité industrielle.



ADATA Technology, l'un des principaux fabricants de modules DRAM haute performance, de produits NAND Flash et d'accessoires mobiles est heureux d'annoncer le lancement de ses modules de mémoire DDR4-3200 de 32 Go de qualité industrielle. Avec des taux de transfert testés allant jusqu'à 3200 MT/s et 32 Go de capacité, les modules sont idéaux pour les segments et les applications connaissant une croissance continue des données stockées temporairement en raison du réseau 5G et du déploiement AIoT, et nécessitent donc une capacité et des performances plus élevées. Ces segments et applications comprennent les télécommunications, les systèmes de surveillance, les véhicules autonomes, l'équipement médical et les robots industriels, entre autres.



Les modules sont disponibles en variantes U-DIMM, SO-DIMM, R-DIMM, ECC-DIMM et ECC SO-DIMM et sont compatibles avec les derniers processeurs AMD Ryzen de 3e génération et Intel Core de 10e génération. Fabriqué avec les dernières avancées en matière de soudage et de fabrication. Utilisant une conception à 288 broches, la tension de fonctionnement a été réduite de 1,5 V sur DDR3 à 1,2 V, ce qui permet non seulement d'économiser de l'énergie de 20%, mais augmente également la vitesse de bande passante de transfert.







Face à l'aggravation des conditions environnementales, les applications industrielles et le matériel connexe sont prêts à faire face à des menaces croissantes, notamment la pollution, l'humidité, la corrosion et les températures extrêmes. Les modules de mémoire ADATA DDR4-3200 de 32 Go sont dotés de la technologie anti-sulfuration pour contrer les effets nocifs de l'accumulation de sulfure d'argent.



Ces modules peuvent également fonctionner de manière optimale dans une large gamme de températures, de -40 ° C à 85 ° C. Les modules subissent des tests de sulfuration et de fiabilité, qui soumettent leurs composants à un environnement à haute teneur en soufre, à haute température et à forte humidité pour confirmer leur conformité à la spécification ASTM B809-95.



Tous les modules de mémoire ADATA DDR4-3200 32 Go sont produits et testés via un processus de contrôle de qualité rigoureux pour assurer des performances optimales et un fonctionnement stable. Ils répondent également aux normes strictes JEDEC et RoHS pour garantir la compatibilité, la stabilité et le respect de l'environnement.



TECHPOWERUP