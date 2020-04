ASUS met à jour sa carte basée sur GeForce GT 710 avec une sortie 4x HDMI.



ASUS a mis à jour sa carte graphique GeForce GT 710 vers 2016 avec un nouveau PCB et une configuration de sortie d'affichage moderne. La GT710-4H-SL-2GD5 succède aux cartes graphiques de la série GT710-SL.







Alors que ceux-ci étaient vraiment à mi-hauteur et à fente unique, la nouvelle carte est pleine hauteur. Ces cartes ne sont pas vraiment conçues pour les jeux en 2020, mais plutôt quelque chose pour mettre des graphiques si vous avez une station de travail avec de nombreux écrans et ne pouvez pas être gêné par les performances de rendu 3D.







Cette carte particulière propose quatre ports HDMI. Vous pouvez connecter jusqu'à un écran 4K UHD à 60 Hz. Si plusieurs écrans 4K sont connectés, le taux de rafraîchissement est limité à 30 Hz.







Nous supposons que cette carte est la mieux adaptée aux murs vidéo ou aux configurations d'affichage dynamique. Attendez-vous à un prix d'environ 50 $.



TECHPOWERUP