Dell publie une version mémoire de 32 Go de son ordinateur portable léger sans cadre XPS 13.



Il s'agit d'une nouvelle variante du "Nouveau XPS 13" de Dell, avec un corps mince et léger et un design sans cadre à 4 côtés avec un taux d'occupation d'écran de 91,5%. La spécification haute spécification avec 32 Go de mémoire, qui a été annoncée lors de la sortie en février, a été ajoutée à la gamme.







L'extérieur est basé sur un boîtier en aluminium usiné CNC et un repose-mains en fibre de carbone ou en fibre de verre. L'isolation thermique GORE offre un mécanisme de refroidissement efficace qui dissipe la chaleur d'un port d'échappement caché via un double ventilateur, un dissipateur de chaleur et des charnières, offre une excellente efficacité de refroidissement tout en étant extrêmement mince.







Miniaturisation réussie avec un design sans cadre tout en rendant l'écran plus grand que la génération précédente. L'écran peut choisir des cristaux liquides tactiles brillants de résolution 13,4 type FHD + ou UHD +. L'ordinateur portable utilise un processeur Intel Core de 10e génération (Core i5-1035G1 ou Core i7-1065G7), et les graphiques adoptent Intel UHD Graphics ou Intel Iris Plus Graphics. La mémoire est LPDDR4-3 733 MHz 32 Go et le stockage est un SSD NVMe de 1 To.







De plus, le logiciel de collaboration pour smartphone "Dell Mobile Connect 3.0" a été lancé. La série "XPS" est également un logiciel compatible, et avec la dernière mise à jour, les fonctions de transmission/réception de fichiers et de mise en miroir dans iOS (iOS 11 ou version ultérieure) et la fonction MMS dans les terminaux Android (Android 6.0 ou version ultérieure) sont désormais disponibles.



THE GURU3D