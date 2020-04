Cybenetics publie la mise à jour du protocole de test et de certification des PSU 1.1.



La cybénétique a été formée avec un seul objectif en tête ; d'introduire de nouvelles normes de certification d'efficacité et de bruit pour les blocs d'alimentation AC-DC (PSU) à travers ses notations ETA et LAMBDA. Jusqu'à présent, nous avons certifié plus de 660 unités et testé plus d'un millier de versions bêta pour aider les marques du monde entier à proposer de meilleurs produits. Outre les blocs d'alimentation, nous nous sommes également inscrits à des tests de bruit de châssis, et il existe un autre programme en cours de développement, où en plus des mesures de puissance, grâce à notre solution Powenetics, nous mesurons également le niveau de bruit global des cartes graphiques.



Nous sommes implacables, et nous essayons toujours de trouver de nouvelles idées qui aideront à la production de meilleurs produits dans chaque section informatique. C'est pourquoi nous avons décidé de rendre public notre protocole de test PSU complet, qui, outre les mesures d'efficacité énergétique et de bruit de sortie, explique également l'algorithme de performance globale que nous utilisons dans notre programme de test bêta pour fournir des données de comparaison aussi précises que possible. Ce protocole de test a été développé grâce à de nombreuses années d'expérience en évaluation de PSU. Les méthodologies en place, ont été forgées après de nombreuses heures de tests et d'expérimentation pour obtenir précision et fiabilité.



Notre protocole de test PSU peut être une excellente source d'informations pour les marques et fabricants qui souhaitent vérifier la compatibilité de leurs produits avec nos normes d'efficacité et de bruit (ETA et LAMBDA). De plus, cela permettra à chaque laboratoire disposant de l'équipement approprié, de vérifier nos résultats, comme l'exige la norme ISO17025: 2017. Enfin, ce sera une source d'informations essentielle pour les utilisateurs intéressés, souhaitant approfondir les tests de PSU et en savoir plus sur ce produit, qui est au cœur de chaque système. Tous les utilisateurs peuvent désormais découvrir l'importance de divers facteurs qui constituent les performances globales d'un bloc d'alimentation.



