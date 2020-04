SHARKOON nous propose deux nouvelles alimentations : Les SHP 500 et 600W.



Le SHP Bronze de Sharkoon est une alimentation ATX durable certifiée “80 PLUS Bronze”. L’alimentation peut être facilement installée dans toutes les tours ATX communes et reste commodément discrète avec ses câbles et son boîtier noirs. Un ample refroidissement est assuré via le fonctionnement silencieux du ventilateur de 120 millimètres.











Efficacité énergétique



Cette alimentation est certifiée “80 PLUS Bronze” et atteint au moins 85% d’efficacité énergétique à 50% de chargement, ainsi qu’une efficacité d’au moins 82% à 20% et 100% de chargement.



Simplicité et discrétion



L’alimentation peut être installée et connectée facilement et rapidement. Son boîtier métallique, la grille du ventilateur, les connecteurs et le revêtement du câblage sont tous complètement noirs, permettant ainsi à l’alimentation de se fondre dans le décor du boîtier PC.



Compatible RYZEN



Grâce aux multiples connections standards intégrées, le SHP Bronze peut être connecté à tous les modèles de cartes mères actuels. Parmi les deux connecteurs CPU 8 broches se trouve un connecteur 4+4 broches compatible RYZEN supplémentaire qui permet aux systèmes énergivores de fonctionner sans avoir besoin d’un adaptateur.



Approvisionnement énergétique fiable



Le SHP Bronze a été conçu pour être fiable et la durable. L’alimentation apporte un voltage stable et constant, tandis que les niveaux de bruit et de chaleur sont gardés à un minimum.



Ventilateur silencieux



Pour une totale concentration au bureau ou pour un gaming tranquille, le ventilateur du SHP Bronze est nettement silencieux. Aussi, pendant son fonctionnement, l’alimentation reste silencieusement en arrière-plan, évitant toute distraction.



Voici la fiche technique (500w) :







Voici la fiche technique (600w) :







Pas de date ni de prix pour le moment.



SHARKOON