La référence de fuite montre une NVIDIA MX450 possible avec une mémoire GDDR6.



Une nouvelle liste a été repérée sur le navigateur de résultats 3DMark pour ce qui pourrait être le GPU pour ordinateur portable NVIDIA MX450. Le MX450 devrait être basé sur le TU117, le même que le GTX 1650 spéculé @_rogame. Le benchmark divulgué montre le MX450 ayant une vitesse d'horloge de 540 MHz et 2 Go de mémoire GDDR6. La mémoire est répertoriée comme ayant une vitesse de 2505 MHz, ce qui signifie une vitesse de mémoire potentielle de 10 Gbit/s. Il est intéressant de voir le passage à GDDR6 dans la suite de produits de NVIDIA probablement en raison d'une pénurie de GDDR5 ou simplement que GDDR6 est désormais moins cher.







Le GPU TU117 présent dans le GTX 1650 GDDR6 s'est avéré être une option de jeu 1080p solide. La puce est produite sur le processus TSMC 12 nm et comporte 1024 unités d'ombrage, 64 unités de mappage de texture et 32 ROP. Le MX450 devrait fournir un coup de pouce significatif par rapport aux graphiques intégrés à un TDP de 25 W, et sera placé sous le GTX 1650 Mobile en raison de sa RAM réduite et de ses contraintes de puissance/thermique.



