ASUS déploie les ordinateurs portables de jeu TUF Gaming A15 et A17 Full HD alimentés par un processeur 4800H.



ASUS a déployé aujourd'hui les ordinateurs portables de jeu TUF Gaming A15 et A17 2020 alimentés par le processeur AMD Ryzen 7 4800H à 8 cœurs/16 theads et deux combinaisons de graphiques discrets NVIDIA GeForce. Le TUF506IV-AS76 comprend des cartes graphiques GeForce RTX 2060 (mobiles), un SSD NVMe 1 To et 16 Go de mémoire DDR4-3200; tandis que son frère, le TUF506IU-ES74, dispose de graphiques GTX 1660 Ti (mobiles), d'un SSD NVMe de 512 Go et de 16 Go de mémoire DDR4-2667.















L'attraction des étoiles avec les deux est leur écran IPS Full HD de 15,6 pouces avec des taux de rafraîchissement de 144 Hz. L'A17 (TUF706IU-AS76) se situe entre les deux, avec un écran IPS Full HD plus grand de 17,3 pouces qui a le même taux de rafraîchissement de 144 Hz, mais des graphiques GTX 1660 Ti (mobiles), 16 Go de mémoire DDR4-3200, et SSD NVMe 1 To. Tous les trois disposent d'une paire d'USB 3.1 gen 1 type A, d'un USB 3.1 gen 2 type C, de claviers lumineux, de grandes batteries de 90 Wh, d'un câble 1 GbE et d'un WLAN 802.11ac.



L'A15 TUF506IV-AS76 est au prix de 1 200 Dollars, l'A15 TUF506IU-ES74 à 1 000 Dollars, et l'A17 TUF706IU-AS76 à 1 100 Dollars.



