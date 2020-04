ABKONCORE nous propose un nouveau boitier PC : Le AL1000 SYNC.



Aujourd'hui, Abkoncore a annoncé son nouveau produit, le AL1000 SYNC, un boîtier tour complet à conception ouverte. Le boîtier est construit avec un cadre en acier complété par des panneaux avant et latéraux en verre trempé. L'AL1000 SYNC est livré avec 4 ventilateurs Spectrum RGB de 200 mm préinstallés avec télécommande complète via le contrôleur inclus.



L'avant I/0 sur le boîtier se compose de USB Type-C x1/USB 3.0 x2/HD AUDIO/MIC/LED/POWER. Le boîtier peut accueillir jusqu'à une carte mère E-ATX, 10 SSD et 2 disques durs et deux radiateurs de 360 mm. Le boîtier est disponible dans les options de couleur "Vin rouge" et "Gris" sans prix ni disponibilité annoncés.















Caractéristiques



Matériaux



- Outlook - Verre trempé + maille + acier,

- Corps - Acier,

- Panneau latéral - Cadre en aluminium + verre trempé x 2.



Dimensions (L x P x H)



- Châssis - 350 x 510 x 645 mm,

- Total - 365 x 510 x 548 mm

.

Poids



- 12,3 kg.



Prise en charge de la carte mère



- E-ATX/ATX/Micro ATX/Mini ITX.



Emplacements d'extension



- sept.



Assistance : Drive Bay



- Disque dur 3,5 "- 2,

- SSD 2,5 "- 10.



Ports I/0



- USB 3.0 x 2/USB Type-C x 1/HD AUDIO/LED micro.



Compatibilité des ventilateurs



- Avant (Max) - 200 mm x 2 : Spectre 200 mm intégré x 2,

- Arrière (Max) - 200 mm x 2 : Spectre 200 mm intégré x 2,

- Haut (Max) 120 mm x 3,

- Côté (max) 120 mm x 3,

- Bas (max) - 120 mm x 1,

- Télécommande,

- Ventilateur/concentrateur de contrôle du spectre (5 V ARGB) inclus.



Compatibilité radiateur



- Dessus - 120 mm/240 mm/360 mm,

- Côté - 120 mm/240 mm/360 mm,

- Bas - 120 mm.



Dégagements



- Refroidisseur CPU (max) - 235 mm,

- GPU / VGA (max) - 420 mm,

- Alimentation (max) - 350 mm.



TECHPOWERUP