L'Intel Core i9-10900F peut tirer jusqu'à 224 W.



Comme si les rapports sur le dernier produit phare d'Intel, le Core i9-10980HK, tirant jusqu'à 135 W en courtes rafales pour atteindre sa fréquence de 5,30 GHz Thermal Velocity Boost (TVB) n'étaient pas assez mauvais, il semble que les processeurs de bureau Core de 10e génération aient fait gagner à Intel des prix dans les concours d'efficacité énergétique.



Selon la technologie Tweeter "@ 9550Pro", citant un passionné chinois @Wolstame, avec un taux de réussite raisonnablement élevé avec des rumeurs technologiques, le prochain processeur Core i9-10900F d'Intel peut tirer jusqu'à 224 watts de puissance. Le i9-10900F n'est même pas une puce déverrouillée comme le i9-10900K, mais plutôt une version désactivée iGPU du i9-10900 verrouillé.











Le processeur i9-10900F 10 cœurs/20 threads aurait sa valeur PL1 fixée à 170 W et PL2 à 224 W.Cette dernière est probablement nécessaire pour donner à l'algorithme TVB de la puce une marge de puissance suffisante pour atteindre la TVB max de 5,30 GHz max. fréquence, ou sa fréquence de boost maximum tous les coeurs de 4,50 GHz.



Ce dernier pourrait être la stratégie d'Intel pour affronter les Ryzen 9 3900X et 3950X d'AMD dans des benchmarks multithreads (exécuter 10 cœurs à 4,50 GHz). Intel cherche peut-être à évaluer la série i9-10900 (i9-10900F, i9-10900, i9-10900KF et i9-10900K) à des prix variant entre 450 et 500 $, sinon plus.



Avec ces chiffres de consommation d'énergie, il est presque certain qu'Intel pourrait recommander des solutions de refroidissement sérieuses pour la série i9-10900, au moins un AIO de 240 mm x 120 mm. AMD recommande un AIO 280 mm x 140 mm pour le 3950X à 16 cœurs.



TWITTER (9550 Pro)