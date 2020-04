Bitspower dévoile un bloc mono pour : La ASUS ROG Crosshair VIII Impact.



Bitspower a dévoilé aujourd'hui son Mono Block pour la carte mère ASUS ROG Crosshair VIII Impact X570. Il est conçu pour refroidir le processeur socket AM4 et le processeur VRM du Crosshair VIII Impact, avec des points de contact de plaque de base précisément posés pour le VRM 8 + 2 phases de la carte et le processeur.











Le matériau principal du bloc est du cuivre nickelé, avec une finition miroir aux points de contact de la plaque de base. Il présente un dessus en acrylique transparent avec une disposition pour une bande lumineuse LED ARGB. Un réseau de micro-ailettes est situé sur le CPU pour la dissipation thermique. Le bloc mesure 115 mm x 98 mm x 28 mm et dispose de raccords G1/4 "standard.



Disponible maintenant, il est au prix de : 140 Dollars.



TECHPOWERUP