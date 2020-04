ASUS lance la série ROG Strix GeForce GTX 1650 GDDR6.



ASUS a finalement rejoint la GeForce GTX 1650 GDDR6 avec une paire de cartes graphiques premium de la série ROG Strix. Les cartes disposent d'un dissipateur thermique à ailettes DirectCU II en aluminium avec deux caloducs en cuivre établissant un contact direct avec le GPU à la base ; et une paire de ventilateurs AxialTech le ventilant. Ces ventilateurs sont conçus pour guider la plupart de leur flux d'air axialement lorsque les bords des roues sont palmés pour empêcher le flux d'air latéral. Vous bénéficiez de quelques fonctionnalités de premier segment telles que le double BIOS et un en-tête de ventilateur de boîtier PWC FanConnect II à 4 broches. Une plaque arrière en métal est incluse.















La série ASUS ROG Strix GTX 1650 GDDR6 est disponible en deux variantes, l'O4GD6 overclocké avec Boost GPU 1815 MHz et l'A4GD6 légèrement overclocké avec Boost GPU 1620 MHz, par rapport aux vitesses de référence NVIDIA de 1590 MHz pour le GTX 1650 GDDR6. Les deux cartes s'en tiennent à 12 Gbps pour les vitesses d'horloge de la mémoire GDDR6. Alors que la plupart des cartes GTX 1650 GDDR6 sont conçues sans connecteurs d'alimentation supplémentaires, la série ASUS ROG Strix nécessite une entrée PCIe à 6 broches. Les sorties d'affichage incluent deux HDMI 2.0b et DisplayPort 1.4a.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP