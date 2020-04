EK Water Blocks lance les multi-packs de ventilateurs EK-Vardar.



EK Water Blocks, un fabricant européen de matériel de refroidissement liquide de premier ordre, lance des packs multi-ventilateurs de ses célèbres ventilateurs EK-Vardar. Disponibles en ensembles doubles et triples, ces ventilateurs ont été développés en interne et introduits pour la première fois en 2014. Les ventilateurs EK-Vardar ont évolué plusieurs fois en ventilateurs EK-Vardar EVO 120ER/140ER Black BB avec une gamme étendue (ER) de fonctionnement PWM et une fonction spéciale Start-Stop qui apporte une véritable expérience 0 dB pour le fonctionnement silencieux absolu du ventilateur.



L'électronique du ventilateur ER EVO a été conçue pour que le ventilateur cesse de tourner si le signal PWM tombe en dessous d'une certaine valeur de rapport cyclique. Cette fonctionnalité vous permet de profiter d'un PC totalement silencieux, et elle est également très utile pour empêcher l'accumulation de poussière de radiateur dans les PC au ralenti et prolonge le cycle de vie du ventilateur lui-même. BB dans le nom signifie double roulement à billes qui s'est avéré avoir la plus haute fiabilité. Les ventilateurs de l'ensemble ont des longueurs de câbles variables pour garantir le moins de câbles en excès pour une meilleure gestion des câbles.



EK-Vardar EVO BB est un ventilateur de refroidissement pour ordinateur à haute pression statique, conçu et construit principalement pour les systèmes de refroidissement liquide d'ordinateur les plus performants. Il utilise un double roulement à billes qui s'est révélé le plus fiable dans les systèmes industriels.



La famille de ventilateurs de refroidissement Vardar EVO porte le nom notoire d'un type de vent froid du nord-ouest qui souffle des montagnes jusqu'aux vallées de la Macédoine. Il s'agit d'un type de vent de ravin, renforcé par un effet de canalisation tout en soufflant à travers le fossé Moravie-Vardar, apportant des conditions froides du nord à la région de Thessalonique en Grèce. Plus fréquent en hiver, il souffle à l'arrière d'une dépression lorsque la pression atmosphérique sur l'Europe de l'Est est plus élevée que sur la mer Égée.







Les modèles 120 mm sont livrés en paquets de deux et là, tandis que la version 140 mm du ventilateur EK-Vardar est uniquement disponible en double ensemble avec 2 ventilateurs inclus. Les ventilateurs ont des longueurs de câble différentes afin d'éviter d'avoir un câblage excessif et d'augmenter la commodité. Chaque ensemble possède le séparateur de câble requis pour connecter tous les ventilateurs de l'ensemble à un seul en-tête de ventilateur à 4 broches.



Fonction Start-Stop pour un silence complet !



La fonction unique Start-Stop proposée avec les modèles EK-Vardar EVO ER BB garantira à l'utilisateur un véritable environnement de bruit à 0 dB. Lorsque la courbe du ventilateur est définie avec le point de seuil minimum inférieur à 25-30% du cycle de service PWM (selon le modèle de la carte mère), le moteur et l'électronique s'arrêtent et le ventilateur s'arrête simplement de tourner. L'EK-Vardar EVO BB redémarre automatiquement le fonctionnement alors que la commande du ventilateur accélère son cycle de fonctionnement au-delà du seuil de démarrage-arrêt.







Les autres caractéristiques clés des ventilateurs EK-Vardar EVO BB sont :



- Profil à pression statique élevée/faible bruit - contrairement aux autres ventilateurs de refroidissement pour ordinateur à usage général, la famille de ventilateurs EK-Vardar EVO BB est spécialement conçue pour les systèmes de refroidissement par liquide des ordinateurs, à savoir le refroidissement des radiateurs. La conception des 7 pales du ventilateur est optimisée pour un fonctionnement à haute pression tout en maintenant le profil à faible bruit sur toute la plage de fonctionnement du ventilateur. La conception et la construction de Vardar sont également très appropriées pour les refroidisseurs d'air haute performance ou comme ventilateurs pour les boîtiers restrictifs avec filtres à poussière.



- Ensemble moteur et roulement de haute qualité - La nouvelle conception électrique, les enroulements du moteur activement refroidis et le double roulement à billes fiable avec une durée de vie de 50 000 heures (MTBF) garantissent un fonctionnement ininterrompu pour les années à venir. La modulation précise de la largeur d'impulsion (PWM) pour le réglage de la vitesse du ventilateur permet des performances à la demande.



- Boîtier de ventilateur à bord scellé - La forme carrée classique mais efficace du boîtier de ventilateur offre des performances optimales en régime de traction (aspiration) ou de poussée (pression) sans pertes hydrauliques, garantissant ainsi la capacité de refroidissement optimale de vos radiateurs à refroidissement liquide. La forme classique du cadre du ventilateur permet également un acheminement facile des câbles tout en regroupant plusieurs ventilateurs sur un radiateur.



- Conception intemporelle - Le ventilateur EK-Vardar EVO BB s'intègre subtilement dans n'importe quel ordinateur de refroidissement liquide sans attirer trop l'attention. Les ventilateurs sont disponibles dans une seule couleur entièrement noire.



Disponibilité et prix



Les packs multi-ventilateurs EK-Vardar EVO BB sont conçus et fabriqués en Slovénie par EK Water Blocks. Ces packs de ventilateurs doubles et triples sont déjà disponibles à l'achat via EK Webshop et Partner Reseller Network.



Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) avec TVA incluse.







