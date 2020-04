Fuite du prix des processeurs d'Intel Comet Lake.



Les listes des processeurs de bureau Comet Lake-S d'Intel ont été trouvées sur DirectDial, un détaillant de PC canadien. Comet Lake-S est la prochaine génération de puces utilisant le processus 14 nm d'Intel et comportera jusqu'à 10 cœurs et 20 threads. Les prix divulgués révèlent une baisse significative des prix par cœur des puces Coffee Lake, mais Ryzen 3000 continuera à dominer les prix si cette fuite est correcte, en particulier compte tenu du manque d'inclure le refroidissement avec les nouvelles puces Intel.



Voici les prix divulgués avec des conversions directes en USD :







- Core i9-10900 (10 cœurs/20 threads, 2,8 GHz à 5,2 GHz) : 486 Dollars,

- Core i7-10700K (8 cœurs/16 threads, 3,8 GHz à 5,1 GHz) : 419 Dollars,

- Core i7-10700 (8 cœurs/16 threads, 2,9 GHz à 4,8 GHz ) : 362 Dollars.



TWITTER (Momomo US)