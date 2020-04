NVIDIA rafraîchit tranquillement les cartes graphiques GeForce RTX mobiles.



NVIDIA a récemment présenté ses cartes graphiques mobiles GeForce RTX série 20 SUPER, avec un tas de nouvelles fonctionnalités présentes sur les nouveaux modèles de GPU. Selon un rapport de ComputerBase, NVIDIA a actualisé quelques-uns des GPU mobiles de la série RTX 20 en plus des modèles SUPER annoncés précédemment. Il existe maintenant quelques modèles/variantes de ces GPU RTX 20.



Premièrement, il existe une variante de GPU mobile RTX standard appelée la version "Max-P" - cela représente les GPU de la série RTX 20 qui ont été lancés initialement en janvier 2019 et comprend trois SKU comme RTX 2060, 2070 et 2080. Deuxièmement, il existe une révision "Max-Q" de ces cartes graphiques, destinée à apporter une efficacité maximale. Ces SKU sont limitées en puissance, elles sont donc un peu plus lentes par rapport à la version régulière "Max-P", et elles ont une puissance graphique totale (TGP) entre 65 W et 90 W selon le modèle.







Ensuite, nous avons la série GeForce RTX SUPER 20 de GPU qui a été lancée le 2 avril il y a quelques jours à peine. Ces GPU sont spéciaux car ils apportent un tas de nouvelles fonctionnalités comme plus de cœurs CUDA, une mémoire GDDR6 basse consommation (1,25 V par rapport à l'ancien 1,35 V), DynamicBoost et Optimus. Alors, quels sont ces nouveaux GPU actualisés ? Sur les forums ComputerBase, le représentant de XMG (fabricant d'ordinateurs portables) a révélé que NVIDIA a actualisé certains des GPU mobiles RTX 20-series déjà utilisés.



À savoir, les GPU GeForce RTX 2060 et RTX 2070 ordinaires ont reçu le traitement matériel qui est le même que la gamme SUPER nouvellement annoncée. NVIDIA a ajouté une mémoire GDDR6 basse consommation à ces GPU et un nouveau régulateur. Étant donné que la mémoire utilise 20% de TGP seul, les SKU GPU mis à jour sont configurés pour fonctionner plus haut que les anciennes versions.



En gardant le même nombre de CUDA, la variante RTX 2060 a obtenu un TGP amélioré de 115 W, contre 90 W, ce qui devrait se traduire par des horloges de suralimentation nettement plus grandes. Ce GPU porte un numéro de révision SKU de N18E-G1-B. Le modèle RTX 2070 actualisé est appelé GPU N18E-G1R, qui a le TGP d'origine de 115 W. Cependant, grâce à la VRAM de puissance inférieure qui laisse plus d'espace pour les horloges boost, et ce GPU devrait augmenter jusqu'à 1485 MHz, ce qui représente une augmentation de 45 MHz.



COMPUTERBASE