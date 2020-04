UBISOFT nous propose le jeu : Assasin's Creed II.







Ubisoft distribuera Assasin's Creed II sur UPlay ce 14 avril dans sa boutique de jeux vidéo UPlay. Prenez une épopée de pouvoir et de corruption dans laquelle vous polirez vos arts assassins et manierez des armes et des instruments conçus par Léonard de Vinci lui-même dans cette continuation de la série passionnante et mortelle.



Cette offre durera une semaine et nous permettra de conserver le jeu dans notre bibliothèque de façon permanente, nous n'avons donc qu'à le racheter et nous pouvons ensuite y jouer quand vous le souhaitez. Ce sera une offre gratuite, ce qui signifie que vous pourrez conserver ce jeu dans votre bibliothèque pour toujours.



Vous pouvez saisir le jeu en visitant sa page UPlay du 14 avril 2020 au 21 Avril 2020.



Vous pouvez le trouver en Cliquant ICI.



Ce qui est également intéressant, c'est que plus tard cette semaine, Epic Games proposera gratuitement Just Cause 4 sur EPIC Game Store. Ainsi, les joueurs PC pourront acquérir gratuitement deux grands jeux cette semaine.



THE GURU3D