World of Warcraft Shadowlands prend en charge la technologie RAYTRACING et le taux d'ombrage variable.



Pas officiellement confirmé, mais les utilisateurs de World of Warcraft Shadowland Alpha ont découvert dans les commandes du jeu qu'une nouvelle mise à jour offrira un support pour DirectX Ray-Tracing et Variable Shading Rate.



L'implémentation de DirectX Ray-Tracing serait limitée aux ombres, tout comme Tomb Raider le propose.C'est assez drôle que le titre du jeu soit shadowlands hein? Le taux d'ombrage variable peut être appliqué au terrain de jeu et aux performances de bosses. Il semble que, bien que la prise en charge soit intégrée, les fichiers de la phase Alpha n'incluent pas ces implémentations, lorsque vous essayez de les activer, le jeu se bloque instantanément.







Les fonctionnalités font partie de DirectX 12 Ultimate, Blizzard pourrait également préparer Shadowlands pour une sortie de la série Xbox X. World Of Warcraft : Shadowlands arrive en 2020 pour Windows et Mac.



Il n'y a pas encore de date de sortie exacte.



THE GURU3D